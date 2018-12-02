Путин привел доказательства подготовленной провокации Украины в Черном море

Членам экипажа украинских кораблей, задержанных в Черном море, прописано задание проникнуть в территориальные воды России. Украинские моряки в показаниях подтверждают данный факт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 1 декабря на пресс-конференции по итогам саммита G20. По словам президента, на его аргументы по ситуации у стран «двадцатки» не нашлось возражений.

Без возражений

«Мы изложили свою позицию, да и не только позицию, хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-либо возразить. Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив», -- заявил Путни (цитата по ТАСС).

Перед коллегами Путин заявил, что «пограничники действовали в соответствии с должностной инструкцией и уставами, как бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница». Он отметил, что после того, как украинские моряки нарушили границу, вошли в российское территориальное море, российские пограничники все равно предложили пойти им в Керчь, встать на стоянку и взять лоцмана. Только после отказа началось «толкание бортами», отметил он.

При этом, отметил Путин, ранее в Киеве «многократно, публично говорили, что мост собираются взорвать». В такой ситуации у российских пограничников не было другого выхода, считает президент, пишут РИА Новости.

Документы и показания самих украинских моряков подтверждают, что инцидент является спланированной украинской провокацией, отметил президент.

Страна войны

События в районе Керченского пролива показали, что нынешнее руководство Украины — «партия войны», отметил Путин. Пока они у власти, по словам Путина. подобные ситуации и трагедии будут продолжаться.

«В условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций, с которыми мы имеем дело сейчас в Черном море, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства», — сказал Путин (цитата по РБК).

Инцидент у Керченского пролива

25 ноября корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива после незаконного пересечения российской границы. 26 ноября Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Русским мужчинам в возрасте 16−60 лет запретили въезжать на территорию Украины.