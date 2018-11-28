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28 ноября
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Политика
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Путин сделал первое заявление о ситуации в Керченском проливе

Владимир Путин заявил, что нарушение украинскими кораблями госграницы России — это провокация, организованная Петром Порошенко в преддверии выборов, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Сайт президента РФ

По мнению президента России, то, что произошло 25 ноября в Керченском проливе, имеет явные признаки заготовленной заранее провокации. Владимир Путин считает, что это был всего лишь предлог для того, чтобы ввести военное положение в стране. «Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — подчеркнул президент и напомнил, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми даже до присоединения Крыма.

Владимир Путин,
президент России:

Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту, на предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы, им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали.

А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд.

25 ноября корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива после незаконного пересечения российской границы. 26 ноября Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности.

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