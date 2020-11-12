Путин объявил о завершении создания в России сверхзащищенного пункта управления ядерными силами

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что в стране завершается создание исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами, передает ТАСС .

Выступая 11 ноября на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, руководителями федеральных ведомств и оборонных предприятий, глава государства отметил: «Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе, стратегическими ядерными силами».

Президент также подчеркнул, что необходимо «серьезно работать над повышением живучести систем управления даже в случае нанесения ядерного удара».

При этом он добавил, что о модернизации таки систем необходимо думать заранее и смотреть на то, «что будет завтра и послезавтра».