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Политика

Путин объявил о завершении создания в России сверхзащищенного пункта управления ядерными силами

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что в стране завершается создание исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами, передает ТАСС.

Ядерное оружие.
Ядерное оружие.
СС0

Выступая 11 ноября на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, руководителями федеральных ведомств и оборонных предприятий, глава государства отметил: «Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе, стратегическими ядерными силами».

Президент также подчеркнул, что необходимо «серьезно работать над повышением живучести систем управления даже в случае нанесения ядерного удара».

При этом он добавил, что о модернизации таки систем необходимо думать заранее и смотреть на то, «что будет завтра и послезавтра».

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