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Путин «отчитал» министров за незнание проблем

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития (МЭР) Максиму Орешкину выяснить причины, по которым ведомство не выделило деньги на производство судов для перевозки грузов и пассажиров между Камчаткой и Сахалином, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«В чем проблема? Вы приехали на совещание по Дальнему Востоку, вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить. И доложить», — подчеркнул Путин на заседании президиума Госсовета во Владивостоке.

Кроме того, Путин после 12-минутного выступления министра транспорта Евгения Дитриха попросил следующих участников заседания выступать «покороче», заостряя внимание на том, чего пока не удалось сделать, пишет «Росбалт».

Глава государства приехал с рабочим визитом на Дальний Восток с 10 по 12 сентября для участия в работе четвертого Восточного экономического форума.

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