Путин отказался комментировать слова Трампа о деньгах Байдена из Москвы

Ранее Трамп во время предвыборных дебатов с оппонентом Джо Байденом заявил, что тот получал деньги от России через Путина.
«Без комментариев», — сказал Путин в эфире канала «Россия 1», отвечая на просьбу прокомментировать это заявление.
По словам Трампа, Байден получил 3,5 млн долларов, потому что он состоял в очень хороших отношениях с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.
Также Трамп заявил, что он никогда не получал денег от России.
Байден, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах. Следовательно, упреки в финансировании безосновательны.
Примечательно, что ранее Байден назвал Трампа щенком Путина. Он уверен, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США.