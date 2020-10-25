Путин отказался комментировать слова Трампа о деньгах Байдена из Москвы

Президент России Владимир Путин не стал комментировать заявление американского коллеги Дональда Трампа о денежных переводах из Москвы, сообщает РИА «Новости» .

Ранее Трамп во время предвыборных дебатов с оппонентом Джо Байденом заявил, что тот получал деньги от России через Путина.

«Без комментариев», — сказал Путин в эфире канала «Россия 1», отвечая на просьбу прокомментировать это заявление.

По словам Трампа, Байден получил 3,5 млн долларов, потому что он состоял в очень хороших отношениях с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.

Также Трамп заявил, что он никогда не получал денег от России.

Байден, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах. Следовательно, упреки в финансировании безосновательны.

Примечательно, что ранее Байден назвал Трампа щенком Путина. Он уверен, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США.