Путин подарил президенту Зимбабве винтокрылую машину

Президентский вертолет скоро доставят в Зимбабве.
Между тем пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнил РИА Новости, что вертолет подарен президенту Зимбабве еще в прошлом году. Но министерство информации африканской республики сообщило об этом только сейчас.
Тип воздушного судна не указан.
Саммит
Путин и Мнангагва провели встречу на полях саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, указывает bfm.ru.
Ранее опубликовали видео, как подрались официальные члены делегаций России и Украины.
Это случилось в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).