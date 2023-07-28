28 июля
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Политика

Путин подарил президенту Зимбабве винтокрылую машину

Президент РФ Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщает ТАСС.

Ударные вертолеты Ка-52. Армия России.
Ударные вертолеты Ка-52. Армия России.
Кадр из видео Минобороны РФ

Президентский вертолет скоро доставят в Зимбабве.

Между тем пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнил РИА Новости, что вертолет подарен президенту Зимбабве еще в прошлом году. Но министерство информации африканской республики сообщило об этом только сейчас.

Тип воздушного судна не указан.

Саммит

Путин и Мнангагва провели встречу на полях саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, указывает bfm.ru.

Ранее опубликовали видео, как подрались официальные члены делегаций России и Украины.

Это случилось в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

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