Путин сел за руль и «подбросил» Урганта до Останкино

Для видео были взяты кадры из поездки Путина в Крым, когда глава государства проехал за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы «Таврида».
Благодаря монтажу на пассажирском сиденье оказался Ургант. Его вопросы и реплики подогнали под фразы Путина.
Так, президент опередил ведущего и первым пошутил о необходимости пристегнуться, чтобы не получить штраф. Также Ургант решил проверить на Путине некоторые шутки: про американского лидера Дональда Трампа, а также про доллар и рубль. Последняя главе государства «не понравилась».
За сутки ролик набрал более 700 тыс просмотров на YouTube и попал на пятое место во вкладке «В тренде». Комментаторы признаются, что не сразу поняли, что это монтаж.