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Политика

Путин сел за руль и «подбросил» Урганта до Останкино

Шоумен Иван Ургант записал шуточный ролик, на котором он едет в одном автомобиле с президентом России Владимиром Путиным. Его показали в эфире Первого канала.

Иван Ургант
Иван Ургант
www.instagram.com/urgantcom/

Для видео были взяты кадры из поездки Путина в Крым, когда глава государства проехал за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы «Таврида».

Благодаря монтажу на пассажирском сиденье оказался Ургант. Его вопросы и реплики подогнали под фразы Путина.

Так, президент опередил ведущего и первым пошутил о необходимости пристегнуться, чтобы не получить штраф. Также Ургант решил проверить на Путине некоторые шутки: про американского лидера Дональда Трампа, а также про доллар и рубль. Последняя главе государства «не понравилась».

За сутки ролик набрал более 700 тыс просмотров на YouTube и попал на пятое место во вкладке «В тренде». Комментаторы признаются, что не сразу поняли, что это монтаж.

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