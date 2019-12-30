Президент РФ Владимир Путин подписал 10 новых законов, которые касаются в том числе пассажиров самолетов, пенсионеров и родителей.

С 2020 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 12 тыс. 130 рублей в месяц. В транзитных зонах аэропортов, а также в залах ожидания для зарегистрированных пассажиров откроют комнаты для курения.

Виноделов обязали использовать понятия «вино России» и «российское шампанское», только если эти напитки на 100% произведены из отечественного винограда. Также закон предусматривает льготы для виноградарей.

Спекуляции при продаже билетов начнут наказывать штрафами в размере не более пятикратной стоимости билета.

Необработанный мусор нельзя будет сжигать до извлечения полезных фракций.

Ввозить в РФ незарегистрированные лекарства будет запрещено, не считая препаратов с наркотическими и психотропными веществами для помощи пациентам по решению врачебной комиссии.

Лекарства. visualhunt.com

С 1 июля 2020 года производители лекарств должны обязательно их маркировать.

Очередь в детские сады станет единой за счет распределения при помощи региональных информационных систем. Родители смогут узнать статус заявления на портале государственных и муниципальных услуг.

Период выплаты накопительной пенсии увеличится на шесть месяцев — до 258 месяцев.

Подписан закон о защите прав участников амнистии капиталов. Запрещается изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках уголовных дел.