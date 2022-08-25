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Политика

Путин подписал указ об увеличении численности военных

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в стране должна быть увеличена до 1 150 658 человек. Соответствующий документ опубликован 25 августа на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Отметим, что предыдущий указ российского лидера касательно количества людей, состоящих на службе в Вооруженных силах РФ, вышел осенью 2017 года. Согласно тому указу, российская армия должна насчитывать 1 013 628 военных. Таким образом, увеличение составит порядка 137 тысяч человек.

При этом штатная численность Вооруженных сил РФ, в целом, должна насчитывать 2 039 758 единиц (ранее — 1 902 758).

Распоряжение главы государства вступает в силу 1 января 2023 года.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия никогда не откажется от традиционных ценностей. По словам российского лидера, стремление следовать своему пути заложено в генетическом коде россиян.

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