Путин выступил против запретных мер в борьбе с алкоголизмом

Президент РФ Владимир Путин заявил , что борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать.

Об этом глава государства сказал на встрече в режиме видеоконференции с Александром Авдеевым — врио губернатора Владимирской области.

Российский лидер считает, что нельзя излишне поднимать цены. Он убежден, что нужна пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ).

Кроме того, президент назвал примитивными рассуждения о том, что «мужики пьют и дальше будут пить», пишет bfm.ru.

«Пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение — это первое. Второе — одной пропаганды недостаточно, нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом широком и в прямом смысле этого слова…» — уверен Владимир Путин.

Ранее Путин на встрече с Александром Соколовым — врио губернатора Кировской области — отметил проблемы бедности и алкоголизма в моногородах. Он призвал не «лакировать» их, передает ТАСС.

На днях новый критерий оценки работы губернаторов предложил депутат-трезвенник. Лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев подчеркнул, что следует учитывать эффективность борьбы с алкоголем и вклад глав регионов в здоровье россиян.

Напомним, ранее депутат Госдумы призвала поднять цену на алкоголь.