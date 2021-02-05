Путин подписал указ, по которому будет оценивать Томенко и других губернаторов

4 февраля президент России Владимир Путин подписал указ , в котором четко прописан перечень критериев для оценки эффективности высших должностных лиц (губернаторов). Таких показателей всего 20. Документ опубликован на сайте Кремля.

Перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов 1. Доверие к власти (доверие к Президенту Российской Федерации, доверие к высшим должностным лицам субъекта РФ), уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в регионе национальных целей развития страны. 2. Численность населения субъекта РФ. 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 4. Уровень бедности. 5. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. 6. Уровень образования. 7. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 8. Доля граждан, занимающихся добровольческой деятельностью. 9. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 10. Число посещений культурных мероприятий. 11. Количество семей, улучшивших жилищные условия. 12. Объем жилищного строительства. 13. Качество городской среды. 14. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях. 15. Качество окружающей среды. 16. Темп роста (индекс) реальной среднемесячной заработной платы. 17. Темп роста (индекс) реального среднедушевого денежного дохода населения. 18. Темп роста (индекс) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета. 19. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 20. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко. kremlin.ru

Одновременно в указе Путин поручил правительству представить в месячный срок методику расчета всех показателей.

Администрации президента Путин поручил собирать все данные и в срок до 1 марта представлять доклад о достижении этих 20 губернаторских показателей.

В полной мере система оценки руководителей субъектов Федерации начнет работать с 1 июля.

Путин встретился с и.о. губернатора Алтайского края Виктором Томенко. kremlin.ru

Эксперты отмечают, что новый KPI для губернаторов является фактически проверкой исполнения президентских национальных проектов. Любопытно, что «пунктом номер один» значится уровень доверия населения в конкретном регионе к самому президенту и к губернатору.

Это означает, что губернаторам придется быть не только хозяйственниками, но и политиками. Мало говорить о том, что темпы роста зарплат в регионе или ИПП опережают среднероссийский показатель. Важно еще и то, чтобы эта положительная динамика отражалось в оценках населения.