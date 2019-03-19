Путин подписал закон о борьбе с фейками и оскорблении власти

Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, сообщили «РИА Новости».

Законопроект предложили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. Документ вводит запрет на публикацию ложной общественно значимой информации, которая преподносится как настоящая, если она угрожает жизни и здоровью, влияет на общественный порядок и безопасность, препятствует работе объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, финансов и так далее.

Теперь генеральный прокурор или его заместители смогут потребовать ограничить доступ к порталам, публикующим фейки. На основании такого обращения Роскомнадзор поставит редакцию в известность, и потребует без промедления удалить ложные данные.

В противном случае ведомство сможет ограничить доступ к ресурсу. Его работа может быть возобновлена, если портал все же согласится удалить фейки.

Размеры штрафов за фейковые новости

За распространение недостоверных данных, создавших угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, если эти действия не содержат уголовной составляющей, вводится штраф для граждан от 30 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

За распространение фейков, повлекших за собой создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предусматриваются штрафы от 100 до 300 тысяч рублей для граждан; для должностных лиц — от 300 до 600 тысяч рублей; для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

За распространение в СМИ и интернете фейков, повлекших смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 до 400 тысяч рублей; для должностных лиц размер штрафов составит от 600 до 900 тысяч рублей, а для юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

В дополнение к штрафам возможна конфискация «предмета административного правонарушения». Органы прокуратуры должны в течение 24 часов уведомляться обо всех случаях возбуждения дел по указанным административным правонарушениям.

Закон об оскорблении государства

Путин также подписал закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы. При обнаружении такого рода сообщений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор, который должен ограничить доступ к информационным ресурсам, содержащим такую информацию и принять меры по ее удалению.

Наказание за неуважительные публикации предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение предполагает штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если гражданин, совершивший указанные действия, ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение больше двух раз, то его могут обязать выплатить штраф от 200 до 300 тысяч рублей или взять под административный арест на срок до 15 суток.