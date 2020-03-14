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Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

На сайте Государственной Думы РФ опубликован текст закона с поправками в Конституцию Российской Федерации, который подписал 14 марта Владимир Путин. Напомним, что исторический законопроект был в рекордно короткие сроки принят депутатами Госдумы и утвержден членами Совета Федерации.

Конституция.
Конституция.
culture.ru

Напомним, поправки (всего их — 22) будут вынесены на всенародное голосование, которое пройдет в стране 22 апреля.

Рассказываем кратко, какие основные поправки вносятся в главный государственный документ.

  1. Поправка об обнулении президентских сроков.
  2. Конституция России имеет приоритет над международными договорами.
  3. Президенту запрещено иметь иностранное гражданство.
  4. Нельзя занимать должность президента более двух сроков (без оговорки «подряд»).
  5. Президент назначает после согласования с Советом Федерации руководителей ключевых федеральных служб.
  6. Экс-президент страны неприкосновенен и может стать пожизненным сенатором.
  7. Пожизненными сенаторами также могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
  8. Чиновникам всех уровней запрещено гражданство либо вид на жительство иностранных государств.
  9. Президент имеет право распустить Госдуму в случае, если депутаты трижды не утвердили более трети представленных министров.
  10. Президент имеет право сменить премьер-министра без смены правительства.
  11. Конституция вводит обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год.
  12. Гражданам России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
  13. Русский народ является «государствообразующим», государственным языком России является русский.
  14. Брак в России рассматривается исключительно как «союз мужчины и женщины».
  15. Поправка об упоминании бога в Конституции.
  16. Российская Федерация является правопреемником СССР.
  17. Государство чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды.
  18. Конституция предусматривает недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела государства.
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