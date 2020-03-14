Путин подписал закон о поправках в Конституцию

На сайте Государственной Думы РФ опубликован текст закона с поправками в Конституцию Российской Федерации, который подписал 14 марта Владимир Путин. Напомним, что исторический законопроект был в рекордно короткие сроки принят депутатами Госдумы и утвержден членами Совета Федерации.