Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Напомним, поправки (всего их — 22) будут вынесены на всенародное голосование, которое пройдет в стране 22 апреля.
Рассказываем кратко, какие основные поправки вносятся в главный государственный документ.
- Поправка об обнулении президентских сроков.
- Конституция России имеет приоритет над международными договорами.
- Президенту запрещено иметь иностранное гражданство.
- Нельзя занимать должность президента более двух сроков (без оговорки «подряд»).
- Президент назначает после согласования с Советом Федерации руководителей ключевых федеральных служб.
- Экс-президент страны неприкосновенен и может стать пожизненным сенатором.
- Пожизненными сенаторами также могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
- Чиновникам всех уровней запрещено гражданство либо вид на жительство иностранных государств.
- Президент имеет право распустить Госдуму в случае, если депутаты трижды не утвердили более трети представленных министров.
- Президент имеет право сменить премьер-министра без смены правительства.
- Конституция вводит обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год.
- Гражданам России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
- Русский народ является «государствообразующим», государственным языком России является русский.
- Брак в России рассматривается исключительно как «союз мужчины и женщины».
- Поправка об упоминании бога в Конституции.
- Российская Федерация является правопреемником СССР.
- Государство чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды.
- Конституция предусматривает недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела государства.