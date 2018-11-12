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Политика
29

Путин подписал закон, разрешающий депутатам отказываться от надбавок к пенсиям

12 ноября президент России подписал поправки к закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации». Согласно этому документу парламентарии могут добровольно отказываться от положенных им надбавок к пенсиям.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов(altairegion22).

25 октября и 7 ноября депутаты Госдумы и члены Совфеда, соответственно, одобрили этот законопроект.

Поправки внесены в статьи 2 и 29 этого закона. Во второй статье теперь говориться, что по социальным гарантиям депутаты и сенаторы приравниваются к членам правительства, председатели обеих палат к председателю совета министров, а заместители председателей палат — к вице-премьерам.

В 29-й статье значится, что ежемесячную доплату парламентарию устанавливают руководители палат, а если депутат или сенатор хочет отказаться от такой доплаты, ему нужно подать соответствующее заявление. Тогда дополнительные деньги не будут начисляться такому пенсионеру.

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