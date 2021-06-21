Путин подведет итоги работы парламентариев за пять лет

«Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На встрече также выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что встреча Путина с депутатами Госдумы пройдет 21 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, напоминает «Интерфакс».

Выборы

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября, официально избирательная кампания стартовала 17 июня.

Всего будут избраны 450 депутатов, из них 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам, пишет РИА Новости.

В Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях можно будет проголосовать онлайн.

Бонусы

Для повышения явки на сентябрьских выборах в Госдуму в регионах проведут различные акции, в том числе и в Алтайском крае.

Привлекать россиян на избирательные участки будут «миллионами призов» и различными бонусами — от шоколадок «Аленка» и шаурмы до скидок на билеты в зоопарк и кино.