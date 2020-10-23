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Политика

Путин понимает, что его президентство когда-нибудь закончится

Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о возможности остаться на своем посту после 2024 года заявил, что определится «когда придет время». И заявил, что понимает — его президентство когда-то закончится.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава государства также отметил, что изменения в Конституцию страны внесены не для представления президенту права избираться в 2024 году, а для укрепления суверенитета России.

«2024 год и более позднее время — нужно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке. <…> Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно», — цитирует Путина «Коммерсантъ».

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по вопросу об изменении Конституции. Одна из многочисленных поправок, вынесенных на плебисцит, дает право действующему президенту баллотироваться еще на один срок в 2024 году.

За поправки проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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