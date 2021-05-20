Путин пообещал выбить зубы всем, кто хочет что-то «откусить» от России

Президент России Владимир Путин заявил о готовности государства выбить зубы всем, кто желает что-то откусить от нашей страны.

Выступая на заседании оргкомитета «Победа», российский лидер напомнил, что, например, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране.

«Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат», — цитирует президента ТАСС.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться», — подчеркнул глава государства.

Также Путин выразил уверенность в то, что Россию продолжат сдерживать, поскольку многим оппонентам такая страна просто не нужна.

«Но она нужна нам с вами, нужна нашим людям, гражданам Российской Федерации. И мы будем делать все для того, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить», — добавил президент.