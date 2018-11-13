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Путин попросил Медведева разобраться с ростом фискальной нагрузки в России

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проверить рост фискальной нагрузки в регионах. Об этом сообщает РБК.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
kremlin.ru

«Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», — заявил Путин. Он уточнил, что эта тема обсуждалась на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым (она прошла 9 ноября).

«Дмитрий Анатольевич, посмотрите с коллегами», — добавил Путин, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Из данных Федеральной налоговой службы следует, что налоговая нагрузка на российские компании в 2017 году выросла до 10,8 против 9,6% годом ранее. Речь идет не о налоговой нагрузке на население, которая считается отдельно, а о нагрузке именно на бизнес.

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