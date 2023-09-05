Путин поручил чиновникам перейти на российские автомобили до 1 февраля

Российский лидер ждет доклад об исполнении поручения 1 февраля 2024 года.
Поручение адресовано правительству совместно с властями регионов.
Ранее Мишустин провел совещание у подножия горы и пообещал Алтайскому краю федеральные деньги.
Президент России дал поручение о приоритетном использовании отечественных автомобилей для чиновников, сообщает сайт Кремля.
Российский лидер ждет доклад об исполнении поручения 1 февраля 2024 года.
Поручение адресовано правительству совместно с властями регионов.
Ранее Мишустин провел совещание у подножия горы и пообещал Алтайскому краю федеральные деньги.
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