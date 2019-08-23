Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Путин поручил дать ответ на ракетные испытания США

Владимир Путин поручил Министерству обороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и принять «исчерпывающие меры». Об этом сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Таким образом российские власти намерены ответить на то, что США испытали крылатую ракету наземного базирования. В Пентагоне уточняли, что в результате испытаний ракета успешно поразила цель, преодолев расстояние более чем в 500 километров. Эти действия попадали под запрет по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенному в 1987 году между СССР и США. Действие ДРСМД официально было прекращено 2 августа.

По словам Путина, выйдя из договора, американцы развязали себе руки для развертывания запрещенных ракет по всему миру. При этом российский глава отметил, что у России и ранее были сведения о работе американской стороны над запрещенным договором оружием.

Американская сторона объяснила свой выход из соглашения нарушениями со стороны России. Однако Путин заявил, что власти США срежиссировали пропагандистскую кампанию о «нарушениях».

Российский президент также подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений и готова к конструктивному диалогу с США.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость