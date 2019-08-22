Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 августа 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

США испытали новую запрещенную ракету

18 августа Соединенные Штаты провели испытание новой модификации ракеты Tomahawk. Во время испытаний ракета преодолела расстояние более 500 км и поразила цель, об этом сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник военно-воздушных сил США Роберт Карвер.

Запуск ракеты.
Запуск ракеты.
СС0

Это было первое испытание американской крылатой ракеты наземного базирования на дальность, запрещенную договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после выхода страны из договора.

2 августа по инициативе США договор РСМД прекратил действие. Вашингтон обвинил Москву в нарушении пунктов соглашения. Российские власти неоднократно предоставляли США неопровержимые доказательства прямых нарушений ДРСМД. В частности, речь идет о развернутых в Европе Мk-41.

Модификация крылатой ракеты Tomahawk Block IV имеет неядерную боевую часть. Ракета состоит на вооружении военно-морских сил США с 2004 года. Дальность этой модификации составляет 1,6 тыс. км.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость