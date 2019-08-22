США испытали новую запрещенную ракету

18 августа Соединенные Штаты провели испытание новой модификации ракеты Tomahawk. Во время испытаний ракета преодолела расстояние более 500 км и поразила цель, об этом сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник военно-воздушных сил США Роберт Карвер.

Это было первое испытание американской крылатой ракеты наземного базирования на дальность, запрещенную договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после выхода страны из договора.

2 августа по инициативе США договор РСМД прекратил действие. Вашингтон обвинил Москву в нарушении пунктов соглашения. Российские власти неоднократно предоставляли США неопровержимые доказательства прямых нарушений ДРСМД. В частности, речь идет о развернутых в Европе Мk-41.

Модификация крылатой ракеты Tomahawk Block IV имеет неядерную боевую часть. Ракета состоит на вооружении военно-морских сил США с 2004 года. Дальность этой модификации составляет 1,6 тыс. км.