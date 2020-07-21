Путин поручил повысить продолжительность жизни до 78 лет

Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна составить 78 лет, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля 21 июля.

Кроме того, согласно тексту документа, в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» планируется достичь устойчивого роста численности населения страны, снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, а также до 70% увеличить долю граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.

В Алтайском крае в 2017 году средняя продолжительность жизни составила 71,1 года, за последние пять лет она увеличилась почти на 2 года.