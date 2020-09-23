Путин поручил повысить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Кроме того, Владимир Путин пообещал дополнительные меры поддержки для малоимущих.

Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения", — пояснил президент.