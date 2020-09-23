Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Путин поручил повысить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в 2021 году возможность увеличения пособий семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом глава РФ заявил в Кремле на встрече с сенаторами, передают «Ведомости».

Осень. Ребенок гуляет.
Осень. Ребенок гуляет.
СС0

Кроме того, Владимир Путин пообещал дополнительные меры поддержки для малоимущих.

Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения", — пояснил президент.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 34,3 млрд рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость