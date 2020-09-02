Правительство выделило более 34 млрд на выплату детских пособий

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 34,3 млрд рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет.

Средства будут дополнительно направлены в регионы, сообщается на сайте правительства.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, родители которых имеют право на выплаты, а это более 3 млн человек», — отмечается в документе.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года, пишет bfm.ru. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Между тем в Башкирии замдиректора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на высокие пособия в стране.