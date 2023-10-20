20 октября
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Политика

Путин посетил штаб Вооруженных сил в ЮФО

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону.

Посещение штаба Вооруженных Сил в Ростове-на-Дону.
Посещение штаба Вооруженных Сил в Ростове-на-Дону.
kremlin.ru

О ходе спецоперации главе государства доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, пишут РИА Новости.

Накануне визита в Пекин для участия в саммите "Один пояс — один путь" президент РФ Владимир Путин беседовал с представителем китайской медиакорпорации.

Российский лидер затронул важные экономические связи между Россией и КНР. Так, он выразил уверенность, что торговый оборот между двумя странами в этом году составит 200 млрд долларов. Также позитивно отметил китайский автопром, сотрудничество обеих стран в энергетике.

Речь шла и о политическом решении в урегулировании украинского кризиса, других глобальных проблемах.

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