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В «яблочко»: Путин пострелял из снайперской винтовки нового поколения

19 сентября президент РФ Владимир Путин пострелял из снайперской винтовки СВЧ-308.

Владимир Путин со снайперской винтовкой.
Владимир Путин со снайперской винтовкой.
kremlin.ru

Перед этим глава российского государства осмотрел галерею для снайперской стрельбы концерна «Калашников» в парке «Патриот». Специалисты стрелкового центра показали Путину два экспериментальных образца винтовок, пишет РБК.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов назвал фото с «президентом-снайпером» новой «открыткой для геополитических партнеров России».

Глава государства выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров пять раз. В мишень попал четыре раза.

Полуавтоматическая снайперская винтовка — СВЧ — была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2017».

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