В «яблочко»: Путин пострелял из снайперской винтовки нового поколения

Перед этим глава российского государства осмотрел галерею для снайперской стрельбы концерна «Калашников» в парке «Патриот». Специалисты стрелкового центра показали Путину два экспериментальных образца винтовок, пишет РБК.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов назвал фото с «президентом-снайпером» новой «открыткой для геополитических партнеров России».
Взял на прицел: Новая открытка для геополитических партнеров России pic.twitter.com/SopMkYRnAT— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 сентября 2018 г.
Глава государства выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров пять раз. В мишень попал четыре раза.
Полуавтоматическая снайперская винтовка — СВЧ — была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2017».