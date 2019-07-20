Путин потребовал от чиновников не хамить гражданам

«На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство», — сказал президент России.
Владимир Путин попросил «руководителей всех уровней» сделать все для того, чтобы к гражданам во властных структурах относились «уважительно и с пониманием». Он напомнил, что главная задача любого управленца — «создать для людей достойные условия для жизни».
19 июля президент России Владимир Путин посетил Иркутскую область, пострадавшую от наводнения. Глава государства осмотрел районы подтопления, пообщался с жителями, а также провел совещание о мерах по ликвидации последствий паводка.