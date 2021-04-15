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Политика

Путин потребовал отменить «бессмысленные процедуры» и «абсурдные правила» в социальной сфере

Социальную сферу в России нужно освобождать от абсурдных правил и унизительных для людей бюрократических процедур, заявил Владимир Путин. Слова президента приводит ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Глава РФ поручил правительству вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере, в том числе ведомственные письма, приказы и инструкции.

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», — заявил президент.

Путин считает, что нужно избавляться «от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей» и демотивирует сотрудников соцучреждений.

Для детального изучения конкретных проблем в социальной сфере президент предложил чиновникам «пошагово пройти жизненные ситуации человека и семьи». В качестве примера Путин привел запись ребенка в детский сад или школу, получение медпомощи в поликлинике, а также оформление инвалидности, поиск работы, или повышение квалификации через центры занятости.

Ранее правительство изменило систему оценки эффективности работы губернаторов. К уже существующим критериям добавили вовлеченность жителей региона в волонтерство и спорт, динамику посещения культурных мероприятий и «цифровую зрелость» госорганов.

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