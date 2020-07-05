Путин поздравил Трампа с днем независимости телеграммой, а СМИ очаровала Мелания

Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Текст телеграммы не раскрывается, также его нельзя найти на сайте президента РФ. Но думается, главе российского государства было что сказать американскому коллеге в связи с годовщиной принятия в Америке знаменитой Декларации независимости от 4 июля 1776 года. Особенно после того, как в России 1 июля были приняты всенародно поправки в Конституцию РФ.
Кстати, нигде не сообщалось, поздравил ли Трамп своего коллегу Путина с этой победой. Этот важный щтрих международной дипломатии остался за кадром.
В честь праздничного дня в США провели воздушный парад военной техники, на котором первая леди Америки Мелания Трамп блеснула своим костюмом. Это стало главной новостью многих американских СМИ.