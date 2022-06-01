1 июня
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Политика

Путин предложил платить матерям-героиням миллион рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно вернуть почетное звание «мать-героиня» и создать для них единовременные выплаты.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Об этом президент заявил во время видеоконференции на встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

«И в целом условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание мать-героиня», — цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что тем мамам, которые удостоятся этого звания, единовременно должны выплачивать миллион рублей.

Ранее глава государства заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.

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