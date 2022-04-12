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Политика

Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался

Президент России Владимир Путин заявил, что санкционные пакеты, форсированные коллективным Западом, не продавили Россию, сообщает RT.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Тот „блицкриг“, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», — сказал Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Он также отметил, что расчеты за газ в рублях минимизируют негативное влияние санкций и для Минска.

«Россия сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления, при этом расчеты за них переведены на российские рубли», — подчеркнул президент.

Что касается Украины, то Путин назвал происходящее там трагедией, но и не было выбора это остановить.

Лукашенко указал, что если бы Россия запоздала с операцией, то удар нанесли бы по ней.

«Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям», — пояснил он после переговоров с Путиным.

Накануне Путин заявил о невозможности изолировать Россию.

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