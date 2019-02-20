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Политика

Путин предложил расширить круг получателей выплат на детей

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил расширить круг семей, которые получают выплаты на детей.

Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.
Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.
kremlin.ru

Глава государства напомнил, что сейчас предусмотрены выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет: на первого ребенка — из федерального бюджета, на второго — из средств материнского капитала. При этом сумма выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе — от восьми тысяч рублей в Белгородской области до 22 тысяч рублей в Чукотском АО.

«Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказал Путин, сообщает «Интерфакс».

«Это позволит практически в полтора раза повысить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты, помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые, вторые дети», — подчеркнул глава государства.

Также Путин предложил с 1 июля удвоить размер пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

20 февраля в Гостином дворе проходит церемония оглашения послания президента РФ Федеральному собранию. По словам Путина, послание сосредоточено прежде всего на вопросах внутреннего социального и экономического развития.

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