4 июня
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Политика

Путин предложил создать льготную ипотеку для семей с одним ребенком

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме выступил с предложением по созданию льготной ипотеки для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, и для семей с одним ребенком.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Сейчас в России действует специальная программа для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок, пишет «Российская газета».

Если льготная ипотека распространится на семьи с одним ребенком, то уже при появлении первенца родители смогут купить квадратные метры в новостройке или рефинансировать взятый ранее взятый кредит.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит составит 12 миллионов рублей, для других регионов — 6 миллионов рублей. Ставка будет 6,5 процента.

Ранее стало известно, что в мае банки в Алтайском крае массово скорректировали условия ипотеки из-за того, что Центробанк дважды поднял ключевую ставку.

Так, средняя ставка по ипотеке в мае выросла с 7,4% до 7,6%.

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