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Недвижимость

Банки в Алтайском крае подняли ставки по ипотеке

В мае банки в Алтайском крае массово скорректировали условия ипотеки из-за того, что Центробанк дважды поднял ключевую ставку.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Средняя ставка по ипотеке в мае выросла с 7,4% до 7,6%, указал «Алтайский портал недвижимости». В целом изменение ставок в разных банках колебалось от 0,1 до 1,5%.

Показатель вернулся к уровню сентября прошлого года. В целом в настоящее время банки предлагают порядка 130 ипотечных программ, минимальный процент составляет 3,5% (для семей от Росбанка), а максимальный — 12,75% (на коттедж от Райфайзенбанка).

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 7 мая повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 процентного пункта.

Ключевая ставка

ЦБ опускал и удерживал низкий уровень ключевой ставки в целях оказания помощи населению в период пандемии. Мягкая денежно-кредитная политика выполнила свою задачу и теперь экономике нужно восстанавливаться.

Подробно об этом в интервью altapress.ru рассказывал заместитель управляющего отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов.

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