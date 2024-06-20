Сообщается, что российского лидера пригласил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.

В ходе визита должны состояться переговоры Путина с высшим руководством Вьетнама. По итогам переговоров будет принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом и подписание ряда документов. По итогам встречи с президентом Вьетнама Путин и То Лам выступят с заявлением для прессы.

Основные мероприятия пройдут сегодня позже.

Ранее сообщалось, к каким решениям пришли Путин и Ким Чен Ын.

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