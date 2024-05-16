Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом

В честь визита президента России была организована торжественная встреча с красной дорожкой и караулом. В рамках поездки Путин посетит Пекин и Харбин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Китая Ли Цяном.
По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание ряда соглашений и документов о сотрудничестве.
Кроме того, Путин примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ.
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