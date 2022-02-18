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Политика

Путин примет участие в учениях сил стратегического сдерживания

Плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством президента России Владимира Путина пройдут 19 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском.
Владимир Путин посетил МАКС-2017 в Жуковском.
kremlin.ru

В ходе учений проведут пуски баллистических и крылатых ракет. В них будут участвовать Северный и Черноморский флот, Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения.

В Минобороны уточнили — учения спланированы заранее, чтобы проверить готовность органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, пишет Газета.Ru.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков заявил, что первые подразделения, которые были задействованы в учениях рядом с Украиной, прибывают в воинские гарнизоны.

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