Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Так глава государства принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Основной закон Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.
В преддверии основного дня голосования по вопросу о внесении поправок в конституцию, президент РФ выступил с обращением к россиянам.
Он призвал проголосовать каждого и отметил, что поправки будут приняты, только если их поддержат граждане.
1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Этот день объявлен в стране нерабочим.