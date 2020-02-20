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Политика

Путин признался, что Мишустина сначала не было среди кандидатов на пост премьера

Президент России в интервью ТАСС рассказал, каким образом Михаил Мишустин был выбран им на пост председателя правительства вместо ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.

Владимир Путин и Михаил Мишустин.
Владимир Путин и Михаил Мишустин.
ru.wikipedia.org/wiki/Мишустин,_Михаил_Владимирович

Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста, признался, что сначала было четыре кандидатуры, но главы федеральной налоговой службы Михаила Мишустина среди них не оказалось.

После этого Путин уже сам дополнил список кандидатов пятой фамилией и после тщательного анализа остановил свой выбор на Мишустине. При этом он учитывал эффективность и результаты работы всех кандидатов на своих должностях. У Мишустина эти показатели оказались более высокими.

Владимир Путин, президент РФ:

Мною учитывалось даже не то, что он провел цифровизацию в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата.

При этом, по словам президента, при Мишустине налоговая служба на всех уровнях работала не так, чтобы «взять и лишь бы выдрать деньги с человека», а так, чтобы «облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной».

Напомним, что интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» с президентом страны публикуется на сайте информагентства сегодня, 20 февраля.

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