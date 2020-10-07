Путин признался, что у него «растет брюхо», поэтому старается не пить пиво

Президент РФ в финальной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал, что работа на высшем посту государства, естественно, накладывает отпечаток на его общение с близкими людьми, в том числе друзьями.

Путин рассказал, что за эти годы он порой чувствовал, что превращается из человека в функцию, но сохранил человеческие черты характера.

«Мои друзья, которых я знаю еще <…> с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны. И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», — сказал глава государства.

Российский лидер рассказал, что его работа, конечно же, сказывается на общении с близкими и друзьями.

Владимир Путин. kremlin.ru

«Конечно, есть ограничения», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива.

«Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет», — пошутил Путин.

Он считает, что работа дает и существенную отдачу в моральном плане: «И самая главная компенсация — это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают. Это очень важно».

О проекте

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля. ТАСС выложил на своих ресурсах 17 видеоинтервью, однако в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки дня было принято решение приостановить проект, пишет bfm.ru.

Серия от 7 октября — заключительная.