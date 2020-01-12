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Политика

Путин признался, есть ли российские наемники на Ближнем Востоке

Если российские наёмники из ЧВК Вагнера в Ливии? Этот вопрос адресовали президенту России на пресс-конференции, проведенную совместно Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель после их переговоров в Москве, рассказывает РБК.

Владимир Путин и Ангела Меркель 11 января 2020 года.
Владимир Путин и Ангела Меркель 11 января 2020 года.
Kremlin.ru

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство — сейчас в стране царит двоевластие и идет гражданская война, напоминает РИА «Новости».

О том, что в Ливии — на стороне армии маршала Халифы Хафтара — участвуют наемники из ЧВК Вагнера, в сентябре 2019 года сообщало агентство Bloomberg.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли глава государства это подтвердить, Владимир Путин допустил, что там могут быть россияне, участвующие в военных действиях. Однако они не представляют интересы России.

И «денег от российского государства не получают», добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Ливию прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи.

Однако представитель Хафтара и МИД России эту информацию тогда опровергали. В конце декабря уже президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии находятся до 2 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления, сказал, что после начала гражданской войны Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран».

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