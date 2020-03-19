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Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий в связи с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса COVID-2019.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Об этом глава государства сказал на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, пишет Газета.Ru.

Развожаев рассказал президенту о мерах повышенной готовности, предпринимаемых в регионе по предотвращению распространения инфекции.

«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что Вы все правильно делаете», — сказал Путин.

Между тем 19 марта в России зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса нового типа.

Умершей женщине было 79 лет, она скончалась от пневмонии.

Женщина получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации.

Последние данные

По данным на 19 марта, в мире число зараженных коронавирусом нового типа составляет 219565 человек, вылечились — 84801. Погибли 8927 человек.

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