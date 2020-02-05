Путин призвал лишать лицензии самые жадные аптеки

Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на лекарства и медицинские маски в связи с распространением коронавируса. Заявление он сделал на заседании правительства, информирует RT. Выяснилось, что некоторые аптеки поднимают цены в десятки раз.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» (она ее называть не стала) зафиксирован рост цен на лекарства и средства индивидуальной защиты. Некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, тогда как в перед Новым годом одна маска стоила лишь 1,5 рубля.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, вот и всё. Чтобы неповадно было», — заявил Путин.

Чуть раньше RBC.ru передал слова замруководителя ФАС Андрея Цариковского, что наибольшее завышение цены на медицинские маски было зафиксировано в Дагестане.

Цена маски в регионе на 650% превышает среднюю. Цариковский назвал такое поведение аптек экономическим мародерством.