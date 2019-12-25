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Политика

Путин призвал не трогать основные положения Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с законодателями попросил не трогать основополагающие положения Конституции РФ, говоря о возможности ее изменения, сообщает RT.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин отметил, что жизнь меняется, и какие-то вещи можно было бы отрегулировать не меняя Конституцию.

«Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять», — сказал глава государства.

К примеру, по его мнению, можно мягко организовать взаимоотношения между муниципальными и государственными органами власти.

Для этого президент предложил подумать над созданием единой системы публичной власти, «не ущемляя интересов и прав муниципальных образований».

Напомним, в ходе большой пресс-конференции Путин допустил, что в Конституции можно отменить формулировку «подряд» касательно президентских сроков.

При этом он призвал не допускать опрометчивых действий и не спешить с этим вопросом.

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