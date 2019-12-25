Путин призвал не трогать основные положения Конституции

Путин отметил, что жизнь меняется, и какие-то вещи можно было бы отрегулировать не меняя Конституцию.
«Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять», — сказал глава государства.
К примеру, по его мнению, можно мягко организовать взаимоотношения между муниципальными и государственными органами власти.
Для этого президент предложил подумать над созданием единой системы публичной власти, «не ущемляя интересов и прав муниципальных образований».
Напомним, в ходе большой пресс-конференции Путин допустил, что в Конституции можно отменить формулировку «подряд» касательно президентских сроков.
При этом он призвал не допускать опрометчивых действий и не спешить с этим вопросом.