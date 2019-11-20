Путин потребовал добиться роста реальных доходов россиян

Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, передает « Интерфакс ». Глава государства на форуме «Россия зовет!» отметил, что результаты работы министров в этом направлении «пока весьма скромные».

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», — заявил президент.

Глава РФ считает необходимым изменить эту ситуацию.

Как отмечает издание, в августе Владимир Путин уже выражал обеспокоенность в связи с медленным ростом реальных доходов. Тогда предложил министрам обсудить, какие дополнительные решения нужны для ускорения роста этого показателя и роста экономики.

Ранее президент объяснил, почему Россия помогает другим странам, хотя не решила свои проблемы. По словам Путина, это полностью отвечает национальным интересам страны и, кроме того, ей присущи традиции милосердия