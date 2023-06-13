Путин прокомментировал трагические известие о смерти своего друга

С российским лидером Сильвио Берлускони связывали особые, дружеские отношения.

По словам Путина, это был политик европейского и мирового масштаба. Глава РФ считает, что Берлускони большим другом российского народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами. Для политика он был человеком необычным потому, что он говорил то, что думал.

"Я хочу выразить слова искреннего сожаления и соболезнования итальянскому народу и всем близким господина Берлускони. Это большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики", — заявил президент РФ Владимир Путин.

Неофициально в горах

В 2015 году Путин и Берлускони прорекламировали туризм на Алтае.

Всплеск запросов на отдых на Алтае произошел как раз после того, как в СМИ появились сообщения о том, что в регионе погостили Путин с Берлускони. Неофициальная встреча российского президента с итальянским политиком состоялась на 26-28 июня в гостевом туристическом доме "Газпромнефти". Об этом заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Уже на следующей неделе после приезда Владимира Путина и Сильво Берлускони продажи туров на Алтай выросли на 17% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Алтайские каникулы

Тогда народный хореографический ансамбль "Урсул" выступил перед президентом России Владимиром Путиным и бывшим лидером Италии Сильвио Берлускони, которые на минувших выходных отдыхали в Горном Алтае.

26 июня в горно-алтайском аэропорту совершил посадку борт№1 - Ту-214 специального летного отряда "Россия", который прилетел из Абакана. В аэропорту Горно-Алтайска приземлился и самолет Dassault Falcon 900, вылетевший из "Внуково". Вероятно, на этом бизнес-джете и прибыл в республику экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

Море, пододеяльник, друг и союзник

В ноябре 2011 года после отставки итальянского премьера, Владимир Путин назвал Берлускони «одним из последних могикан европейской политики», а в 2015 году — своим «другом и союзником».

В 2017 году итальянский экс-премьер Берлускони прилетел в Сочи и поздравил Владимира Путина с 65-летием. На пододеяльнике ручной работы, подаренном главе государства, изображено рукопожатие двух политиков на фоне Собора Василия Блаженного и Колизея, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

В 2018 году Сильвио Берлускони, на дне рождения Владимира Путина в Сочи раскрыл "распространенную ложь" - Черное море на самом деле не черное. А — а красивейшего насыщенного голубого цвета, поделился политик в соцсети.

В сентябре 2020 года у Берлускони диагностировали ковид. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при необходимости Россия окажет помощь Берлускони.