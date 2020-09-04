Кремль готов помочь итальянскому другу Путина в борьбе с коронавирусом

Заболевание 83-летнего политика проходит без симптомов. Берлускони находится в домашней изоляции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при необходимости Россия окажет помощь Берлускони.
«Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания», — сказал Песков.
Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии, пишет polit.ru.
Итальянский политик неоднократно приезжал в Россию — сочинскую резиденцию президента РФ Владимира Путина «Бочаров ручей», Крым.
В ноябре 2011 года после отставки итальянского премьера, Владимир Путин назвал Берлускони «одним из последних могикан европейской политики», а в 2015 году — своим «другом и союзником».
Дружеский визит на Алтай
В 2015 году Сильвио Берлускони и Владимир Путин провели дружеский уик-энд в Горном Алтае.
Неофициальная встреча российского президента с итальянским политиком состоялась на 26−28 июня в гостевом туристическом доме «Газпромнефти». Об этом ранее заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
После приезда президента России и бывшего премьера Италии в Горный Алтай, резко увеличился спрос на туры в этом направлении.