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Здоровье

Кремль готов помочь итальянскому другу Путина в борьбе с коронавирусом

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностирован коронавирус, пишет Sky News.

Сильвио Берлускони в Крыму.
Сильвио Берлускони в Крыму.
kremlin.ru

Заболевание 83-летнего политика проходит без симптомов. Берлускони находится в домашней изоляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при необходимости Россия окажет помощь Берлускони.

«Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания», — сказал Песков.

Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии, пишет polit.ru.

Итальянский политик неоднократно приезжал в Россию — сочинскую резиденцию президента РФ Владимира Путина «Бочаров ручей», Крым.

В ноябре 2011 года после отставки итальянского премьера, Владимир Путин назвал Берлускони «одним из последних могикан европейской политики», а в 2015 году — своим «другом и союзником».

Владимир Путин и Сильвио Берлускони в Крыму.
Владимир Путин и Сильвио Берлускони в Крыму.
kremlin.ru

Дружеский визит на Алтай

В 2015 году Сильвио Берлускони и Владимир Путин провели дружеский уик-энд в Горном Алтае.

Неофициальная встреча российского президента с итальянским политиком состоялась на 26−28 июня в гостевом туристическом доме «Газпромнефти». Об этом ранее заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

После приезда президента России и бывшего премьера Италии в Горный Алтай, резко увеличился спрос на туры в этом направлении.

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