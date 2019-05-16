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17 мая
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Политика

Путин рассказал, что носил соседку на пятый этаж на руках

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж. Об этом он поведал журналистам 16 мая на медиафоруме ОНФ в Сочи, пишет РИА Новости.

Владимир Путин на медиафоруме ОНФ
Владимир Путин на медиафоруме ОНФ
kremlin.ru

Одна из журналисток, рассказала президенту, что снимала сюжет про ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались взаперти в своей квартире на 7 месяцев. По ее словам, это произошло из-за недобросовестных подрядчиков, которые должны были заменить лифты в жилом доме.

Глава государства ответил, что представляет эту ситуацию.

Владимир Путин,
президент России:

Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации.

Президент назвал ситуацию «безобразием». По его словам, подобные проблемы должны решаться моментально.

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