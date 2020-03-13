Путин рассказал, как бизнесмены влияют и влияли на политику России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что бизнесмены в современной России не могут влиять на политику в отличие от их предшественников из 1990-х годов.

Путин отметил, что сейчас предпринимателей интересует только отстаивание своих позиций по конкретным вопросам бизнеса.

«Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 1990-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности», — отметил президент.

Он подчеркнул, что знал и знает всех «капитанов бизнеса», но им не дают влиять на политические решения государства и управлять страной.

«Дело не в том, чтобы кого-то закручивать, там чего-то откручивать и отрывать им всякие места. Дело совершенно не в этом. Дело знаете в чем? Не допускать к управлению страной, не влиять на политические решения», — пояснил президент.

По его словам, сейчас предпринимателей ориентированы на отношения с бизнес-партнерами.

Поэтому крупные бизнесмены готовы отстаивать свои позиции по ценам на газ и нефть, но сфера из интересов касается узкого сегмента вопросов, подчеркнул Путин.