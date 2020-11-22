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Политика

Путин рассказал, какими видит последствия 2020 года

Президент РФ Владимир Путин считает, что в 2020 году государства по всему миру столкнулись с беспрецедентными по масштабу проблемами. По мнению президента, страны рискуют прийти к серьезнейшему кризису со времен Великой депрессии, передают «Известия».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии еще не знал», — заявил глава РФ на саммите G20.

Владимир Путин считает, что главные риски для мира на текущий момент — массовая безработица и рост бедности.

Президент отметил, что России поддержать экономику в условиях пандемии позволило привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленные резервы. Однако у развивающихся стран нет такой возможности, заявил Путин.

«Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем. Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов — в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах», — пояснил глава РФ.

Ранее зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Россия в глобальной политике» рассказал о тройном шоке для экономики России в 2020 году.

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